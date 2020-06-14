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Продавец чехлов раскрыл дизайн нового камерофона Xiaomi
Mi CC9
В 2019 году Xiaomi представила серию Mi CC9, которая в других странах кроме Китая вышла под иными именами. Именно у Mi CC9 Pro появилась первая 108-Мп камера. Теперь продавец чехлов раскрыл дизайн нового камерофона Xiaomi из линейки.
Он называется Xiaomi Mi CC10. Защитные чехлы для ещё неанонсированного смартфона появились на Taobao. Благодаря этому можно увидеть дизайн устройства.
Итак на задней панели Xiaomi Mi CC10 будет располагаться круглый модуль камеры с четырьмя датчиками изображения. Что касается передней панели, то в экране не видно вырезов под фронтальную камеру. Вероятно, дизайнеры просто поленились их отрисовать.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Xiaomi Mi CC10 получит камеру со 120-кратным увеличением. То есть устройство будет снова ориентировано на любителей фотографии.