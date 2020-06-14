Продавец чехлов раскрыл дизайн нового камерофона Xiaomi

Он называется Xiaomi Mi CC10. Защитные чехлы для ещё неанонсированного смартфона появились на Taobao. Благодаря этому можно увидеть дизайн устройства.

Итак на задней панели Xiaomi Mi CC10 будет располагаться круглый модуль камеры с четырьмя датчиками изображения. Что касается передней панели, то в экране не видно вырезов под фронтальную камеру. Вероятно, дизайнеры просто поленились их отрисовать.