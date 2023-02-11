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12:13, 11 февраля 2023
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Продажи бывших в употреблении смартфонов достигли рекордного уровня в США

Инфляция тоже на это повлияла

Данные показали, что в прошлом году в США было продано 283 млн бывших в употреблении телефонов, что на 11,5% больше, чем в 2021 году.

Продажи бывших в употреблении смартфонов достигли рекордного уровня в США

Фото: Unsplash

По данным CCS Insight, на iPhone приходится более 80% продаж на вторичном рынке. Аналитики IDC утверждают, что бум подержанных смартфонов частично связан с программами обмена, которые предлагают Apple и другие крупные производители. Кроме того, на ситуацию могла повлиять глобальная инфляция.

По некоторым данным, в России в 2022 году тоже вырос спрос на подержанные смартфоны.

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