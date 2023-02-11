Продажи бывших в употреблении смартфонов достигли рекордного уровня в США

По данным CCS Insight, на iPhone приходится более 80% продаж на вторичном рынке. Аналитики IDC утверждают, что бум подержанных смартфонов частично связан с программами обмена, которые предлагают Apple и другие крупные производители. Кроме того, на ситуацию могла повлиять глобальная инфляция.

По некоторым данным, в России в 2022 году тоже вырос спрос на подержанные смартфоны.