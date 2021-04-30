Продажи дешёвого игрового смартфона Xiaomi Redmi составили 100 тысяч за минуту

Redmi K40 Gaming оснащён процессором Dimensity 1200, хранилищем типа UFS 3.1, оперативной памятью LPDDR5, быстрой 67-Вт зарядкой, а также продвинутой системой охлаждения.

С такими характеристиками неудивительно, что Redmi K40 Gaming был раскуплен так быстро. В продажах участвовали несколько вариантов устройства, начиная с версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, и заканчивая версией с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Цены на смартфон начинались с примерно $310. Это достаточно дёшево для игрового смартфона.

Ожидается, что устройство выйдет на глобальном рынке под названием Poco F3 GT.