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Продажи Huawei катастрофически упали за год
Лидер на рынке — Apple
Исследователи Counterpoint выпустили отчёт по рынку смартфонов с данными за четвёртый квартал 2020 года и в целом за весь год. Стало ясно, кто лидировал на рынке, и как ухудшились дела Huawei под санкциями США.
За четвёртый квартал 2020 года Apple поставила почти 82 млн айфонов. Доля компании составила 21%, что сделало её лидером. Samsung расположилась на втором месте с 16-процентной долей (поставила 62,5 млн смартфонов).
Realme на удивление за весь 2020 год поставила на 65% больше смартфонов, чем за 2019. Это сделало компанию самым быстро растущим производителем смартфонов в мире.
Huawei же поставила в 2020 году на 21% смартфонов меньше, чем в 2019. В абсолютных цифрах это на 51 млн меньше.