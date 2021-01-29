Продажи Huawei катастрофически упали за год

За четвёртый квартал 2020 года Apple поставила почти 82 млн айфонов. Доля компании составила 21%, что сделало её лидером. Samsung расположилась на втором месте с 16-процентной долей (поставила 62,5 млн смартфонов).

Realme на удивление за весь 2020 год поставила на 65% больше смартфонов, чем за 2019. Это сделало компанию самым быстро растущим производителем смартфонов в мире.