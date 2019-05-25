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Продажи смартфонов Huawei выросли после санкций США

Китайцы скупают их в интернет-магазинах
После внесения Соединёнными штатами Huawei в чёрный список продажи смартфонов китайского производителя на площадке Tmall резко выросли. С 18 по 20 мая поставки телефонов увеличились на 130%.

Эта цифра на 30% превышает средний показатель роста мобильной индустрии. Судя по всему, бан США заставил китайцев поддержать отечественного производителя, и они начали массово скупать смартфоны Huawei в интернет-магазинах. В честь события компания даже выпустила памятный постер.

Кроме того, у Huawei значительно выросло число поклонников на TMall. Их количество уже превысило 10 миллионов пользователей.

Напомним, ранее в китайской социальной сети Weibo началась кампания по отказу от смартфонов Apple в пользу устройств Huawei. Китайцы призывают друг друга поддержать «своих» и описывают преимущества моделей родной компании.

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