Продажи смартфонов Huawei выросли после санкций США

Эта цифра на 30% превышает средний показатель роста мобильной индустрии. Судя по всему, бан США заставил китайцев поддержать отечественного производителя, и они начали массово скупать смартфоны Huawei в интернет-магазинах. В честь события компания даже выпустила памятный постер.

Кроме того, у Huawei значительно выросло число поклонников на TMall. Их количество уже превысило 10 миллионов пользователей.

Напомним, ранее в китайской социальной сети Weibo началась кампания по отказу от смартфонов Apple в пользу устройств Huawei. Китайцы призывают друг друга поддержать «своих» и описывают преимущества моделей родной компании.