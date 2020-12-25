Продажи iPhone 12 станут рекордными для Apple

Как пишут аналитики, в октябре и ноябре 2020 года глобальные продажи смартфонов упали по сравнению с 2019, но незначительно. Это хороший результат, если учитывать шестинедельную задержку выпуска новой линейки iPhone 12. К тому же есть вероятность, что в декабре произойдёт всплеск продаж новых смартфонов Apple.

Аналитики считают, что новые iPhone 12 будут способствовать глобальному росту поставок среди всех айфонов. В основном, рекордные продажи будут обеспечены американским, китайским, японским, индийский и европейским рынками.

«Мы видим комбинацию факторов, которые способствуют росту продаж iPhone по всему миру», — заявили аналитики. Среди этих факторов есть и поддержка 5G.