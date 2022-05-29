Продажи iPhone упали на крупнейшем рынке смартфонов в мире

Чаттерджи проанализировал последние данные о смартфонах в Китае и увидел, что в апреле 2022 года в Китай было поставлено 1,7 млн устройств. Большинство из них были моделями iPhone, хотя общее количество поставленных телефонов было на 45% ниже, чем обычное среднее значение — 3,1 млн.

Как пишет источник, поставки iPhone в Китае с марта по апрель снизились на 16%. В предыдущие годы этот показатель имел тенденцию к росту. Впрочем, даже с учётом спада международные поставки смартфонов в Китай составили 9% рынка. Хотя это меньше, чем мартовские 11%, но всё же выше среднего показателя в 8%.