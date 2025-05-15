Продажи iPhone в Китае упали почти на 50%

Основная причина — усиление конкуренции со стороны китайских брендов, особенно Huawei. Благодаря собственным чипам Kirin и системе HarmonyOS NEXT с ИИ-функциями, Huawei заняла первое место с долей 19,4%. Следом идут Vivo, Xiaomi и Oppo. Apple сейчас находится лишь на пятом месте.

Apple, как пишут СМИ, пытается привлечь клиентов к летнему фестивалю распродаж в Китае и снижает цены, но пока результаты остаются слабыми.

На фоне неудач в Китае компания планирует сосредоточиться на рынке Индии, где спрос на смартфоны продолжает расти.