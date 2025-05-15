Опубликовано 15 мая 2025, 22:301 мин.
Продажи iPhone в Китае упали почти на 50%Huawei снова лидирует
Продажи iPhone в Китае упали почти на 50%, сообщает Китайская академия информационных и коммуникационных технологий. В первом квартале 2025 года Apple продала всего 1,89 млн устройств, тогда как годом ранее — более 3,75 млн. Доля компании на рынке снизилась с 16% до 8%.
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Основная причина — усиление конкуренции со стороны китайских брендов, особенно Huawei. Благодаря собственным чипам Kirin и системе HarmonyOS NEXT с ИИ-функциями, Huawei заняла первое место с долей 19,4%. Следом идут Vivo, Xiaomi и Oppo. Apple сейчас находится лишь на пятом месте.
Apple, как пишут СМИ, пытается привлечь клиентов к летнему фестивалю распродаж в Китае и снижает цены, но пока результаты остаются слабыми.
На фоне неудач в Китае компания планирует сосредоточиться на рынке Индии, где спрос на смартфоны продолжает расти.