Продажи новых Huawei в России начнутся с задержкой из-за санкций США

В ближайшие недели можно быть уверенным только насчёт выхода Huawei P Smart Z, а вот с остальными телефонами ничего не ясно. Как сказано в письме Huawei российским ретейлерам, компания сейчас ведёт переговоры с Google, запретившей ей использовать операционную систему Android. Именно поэтому начало продаж новых моделей Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5 отложено на неопределённый срок. «Google и Huawei настроены выйти из ситуации с наименьшими потерями для бизнеса и пользователей»,— говорится в письме.

При этом Huawei P Smart Z уже есть на сайтах «М.Видео» и DNS. В объединённой компании «Связной-Евросеть» сообщают, что продажи телефона собираются начать в июне. По Nova 5 пока есть вопросы. Кроме того, остаётся неизвестной судьба представленных недавно Honor 20 и Honor 20 Pro.

Пока магазины решили провести акции, стимулирующие продажи уже присутствующих на рынке Huawei и Honor. Например, «М.Видео» с 14 мая предлагает скидку 12 тысяч рублей на второй товар при покупке устройств китайской компании.