Продажи складных смартфонов Samsung оказались под угрозой

Пока у компании, видимо, нет возможностей увеличить предложение. Это ироничная ситуация, если учитывать, что Samsung хочет сделать свои складные устройства очень популярными, но сейчас не может производить столько, сколько нужно.

Как пишет Sammobile, глобальный дефицит микросхем серьёзно повлиял на Samsung. Из-за этого компания не может увеличить производство гибких устройств. При этом Samsung уже пришлось отказаться от линейки Galaxy Note из-за дефицита. Кроме того, похоже, производитель не станет выпускать модель Galaxy S21 FE. Судя по всему, этого оказалось недостаточно.