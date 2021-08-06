Продажи складных смартфонов вырастут в 10 раз к 2023 году

Аналитики Counterpoint Research заявили, что поставки складных смартфонов вырастут в три раза в 2021 году по сравнению с 2020. В цифрах поставки составят около 9 млн.

А вот уже к 2023 году ожидается 10-кратный рост. Аналитики считают, что Samsung будет доминировать в сегменте гибких смартфонов с более чем 88-процентной долей. Относительно этого есть и другое мнение — инсайдер Ice Universe говорит, что Samsung будет лидером недолго. Он проводит аналогии с сегментом 5G-смартфонов, в котором компания сначала доминировала, а потом потеряла позиции.