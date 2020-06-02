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Продажи смартфонов Huawei пострадали больше всех на фоне пандемии
В первом квартале 2020 года
В сети опубликовали новый отчёт компании Gartner о поставках мобильных устройств в первом квартале 2020 года. Как оказалось, мировые поставки, а значит и продажи, смартфонов упали на 20,2% год от году. Продажи устройств Huawei пострадали больше всех на фоне пандемии.
Аналитики полагают, что распространение COVID-19 заставило потребителей отказаться от покупки не жизненно важных вещей, вроде смартфонов. Что и привело к сокращению поставок.
Пятью основными производителями смартфонов в первый квартал 2020 года стали Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo. Наименьшее падение поставок зафиксировали у Apple (-8,2%). Относительно повезло Oppo (-19,1%). У Samsung падение составило -22,7%. Huawei оказался с худшим показателем -27,3%.
Счастливчиком на этом фоне выглядит Xiaomi, которой единственной удалось нарастить поставки на 1,4%.
Gartner