Продажи смартфонов Huawei пострадали больше всех на фоне пандемии

Аналитики полагают, что распространение COVID-19 заставило потребителей отказаться от покупки не жизненно важных вещей, вроде смартфонов. Что и привело к сокращению поставок.

Пятью основными производителями смартфонов в первый квартал 2020 года стали Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo. Наименьшее падение поставок зафиксировали у Apple (-8,2%). Относительно повезло Oppo (-19,1%). У Samsung падение составило -22,7%. Huawei оказался с худшим показателем -27,3%.

Счастливчиком на этом фоне выглядит Xiaomi, которой единственной удалось нарастить поставки на 1,4%.