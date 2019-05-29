Продажи смартфонов Huawei выросли, а Apple — упали

Продажи смартфонов, в целом, упали. На 2,7%, если сравнивать с первым кварталом 2018 года, и на 8,65%, если вспомнить конец прошлого года. Первое место по количеству проданных смартфонов по-прежнему занимает Samsung с 71,62 миллионами устройств. На втором месте оказалась многострадальная китайская компания Huawei — 58,4 миллиона проданных смартфона. При этом её доля на рынке выросла по сравнению с 2018 годом — с 10,5% до 15,7%. Как и количество проданных телефонов (на 18 миллионов за год).

Оказавшийся на третьем месте Apple наоборот теряет свои позиции. За год он потерял около 4% доли на рынке, а продажи iPhone сократились почти на 10 миллионов штук — с 54,1 до 44,57 миллионов.