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Продажи смартфонов Huawei выросли, а Apple — упали

За первый квартал 2019 года
Исследовательская компания Gartner представила отчёт по рынку смартфонов за первый квартал 2019 года. Оказалось, что продажи iPhone сократились почти на 10 миллионов штук по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году.

Продажи смартфонов, в целом, упали. На 2,7%, если сравнивать с первым кварталом 2018 года, и на 8,65%, если вспомнить конец прошлого года. Первое место по количеству проданных смартфонов по-прежнему занимает Samsung с 71,62 миллионами устройств. На втором месте оказалась многострадальная китайская компания Huawei — 58,4 миллиона проданных смартфона. При этом её доля на рынке выросла по сравнению с 2018 годом — с 10,5% до 15,7%. Как и количество проданных телефонов (на 18 миллионов за год).

Оказавшийся на третьем месте Apple наоборот теряет свои позиции. За год он потерял около 4% доли на рынке, а продажи iPhone сократились почти на 10 миллионов штук — с 54,1 до 44,57 миллионов.

Gartner

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