Продажи смартфонов по всему миру оказались очень плохи. Не помог даже праздничный сезон

Уточняется, что в 2022 году годовые поставки смартфонов были самыми низкими с 2013 года. Всего было отгружено 1,21 млрд устройств. Но поставки во время крайне важного праздничного квартала фактически впервые снизились по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным IDC, поставщики смартфонов проявляют осторожность. Всё происходящее указывает на более слабый потребительский спрос и тот факт, что современные модели достигли своего рода плато с точки зрения возможностей.