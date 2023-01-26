Продажи смартфонов по всему миру оказались очень плохи. Не помог даже праздничный сезон

Продажи смартфонов по всему миру оказались очень плохи. Не помог даже праздничный сезонСпрос снижается
Аналитики сообщили, что поставки смартфонов упали почти на 20% по сравнению с прошлым годом во время недавнего праздничного периода. Потребительский спрос снижается на фоне инфляции и экономической неопределённости. По данным IDC , это «самый большой спад за один квартал».
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Уточняется, что в 2022 году годовые поставки смартфонов были самыми низкими с 2013 года. Всего было отгружено 1,21 млрд устройств. Но поставки во время крайне важного праздничного квартала фактически впервые снизились по сравнению с предыдущим кварталом.
По данным IDC, поставщики смартфонов проявляют осторожность. Всё происходящее указывает на более слабый потребительский спрос и тот факт, что современные модели достигли своего рода плато с точки зрения возможностей.