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15:14, 26 января 2023
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Продажи смартфонов по всему миру оказались очень плохи. Не помог даже праздничный сезон

Спрос снижается

Аналитики сообщили, что поставки смартфонов упали почти на 20% по сравнению с прошлым годом во время недавнего праздничного периода. Потребительский спрос снижается на фоне инфляции и экономической неопределённости. По данным IDC , это «самый большой спад за один квартал».

Продажи смартфонов по всему миру оказались очень плохи. Не помог даже праздничный сезон

Фото: Unsplash

Уточняется, что в 2022 году годовые поставки смартфонов были самыми низкими с 2013 года. Всего было отгружено 1,21 млрд устройств. Но поставки во время крайне важного праздничного квартала фактически впервые снизились по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным IDC, поставщики смартфонов проявляют осторожность. Всё происходящее указывает на более слабый потребительский спрос и тот факт, что современные модели достигли своего рода плато с точки зрения возможностей.

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