Продажи смартфонов почти вернулись к допандемийному уровню

Сообщается, что на мировом рынке смартфонов было продано в общей сложности 1,35 млрд смартфонов. Это на 7% больше, чем было в 2020 году, и близко к допандемическому уровню в 1,37 млрд. Список поставщиков не изменился: Samsung снова лидирует с 274,5 млн отгрузок и 20-процентной долей рынка.

Apple заняла второе место с 230 млн отгрузок и долей рынка 17%. Xiaomi замыкает тройку лидеров с 191 млн отгрузок и 14-процентной долей рынка. У этой компании наблюдался самый высокий годовой прирост — на 28%.