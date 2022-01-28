Продажи смартфонов почти вернулись к допандемийному уровню

Телефоны
Сегодня в 14:22
1 мин.
Продажи смартфонов почти вернулись к допандемийному уровнюЛидеры на рынке не поменялись
Аналитики Canalys поделились данными по рынку смартфонов за 2021 год. Как оказалось, ситуация, которая была ухудшена пандемий, стала выправляться.
Сообщается, что на мировом рынке смартфонов было продано в общей сложности 1,35 млрд смартфонов. Это на 7% больше, чем было в 2020 году, и близко к допандемическому уровню в 1,37 млрд. Список поставщиков не изменился: Samsung снова лидирует с 274,5 млн отгрузок и 20-процентной долей рынка.
Apple заняла второе место с 230 млн отгрузок и долей рынка 17%. Xiaomi замыкает тройку лидеров с 191 млн отгрузок и 14-процентной долей рынка. У этой компании наблюдался самый высокий годовой прирост — на 28%.
Источник: GSMArena