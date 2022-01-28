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Продажи смартфонов почти вернулись к допандемийному уровню

Лидеры на рынке не поменялись
Аналитики Canalys поделились данными по рынку смартфонов за 2021 год. Как оказалось, ситуация, которая была ухудшена пандемий, стала выправляться.
Продажи смартфонов почти вернулись к допандемийному уровню

Сообщается, что на мировом рынке смартфонов было продано в общей сложности 1,35 млрд смартфонов. Это на 7% больше, чем было в 2020 году, и близко к допандемическому уровню в 1,37 млрд. Список поставщиков не изменился: Samsung снова лидирует с 274,5 млн отгрузок и 20-процентной долей рынка.

Apple заняла второе место с 230 млн отгрузок и долей рынка 17%. Xiaomi замыкает тройку лидеров с 191 млн отгрузок и 14-процентной долей рынка. У этой компании наблюдался самый высокий годовой прирост — на 28%.

Продажи смартфонов почти вернулись к допандемийному уровню
Источник: GSMArena
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