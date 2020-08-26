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Сегодня 14:31
Продажи смартфонов показали катастрофическое снижение
По всему миру
Исследование компании Gartner показало катастрофическое снижение продаж смартфонов по всему миру. Во втором квартале 2020 года они продавались на 20,4% хуже, чем в аналогичный период 2019 года.
Всего с 1 апреля по 30 июня 2020 года было продано 294,7 млн смартфонов. В прошлом году этот показатель был равен 370,3 млн.
Аналитики уверены, что на сокращение рынка повлияла пандемия COVID-19. Несмотря на это, лидерство удалось удержать Samsung, на долю которой приходится 18,6-процентная доля рынка. На втором месте расположилась Huawei, а на третьем Apple (у которой меньше всего упали продажи). Также в пятёрку лидеров вошли Xiaomi и Oppo.
Что интересно, ранее, по результатам другой исследовательской компании Canalys, лидером рынка была объявлена Huawei.
Gartner