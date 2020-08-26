Продажи смартфонов показали катастрофическое снижение

Всего с 1 апреля по 30 июня 2020 года было продано 294,7 млн смартфонов. В прошлом году этот показатель был равен 370,3 млн.

Аналитики уверены, что на сокращение рынка повлияла пандемия COVID-19. Несмотря на это, лидерство удалось удержать Samsung, на долю которой приходится 18,6-процентная доля рынка. На втором месте расположилась Huawei, а на третьем Apple (у которой меньше всего упали продажи). Также в пятёрку лидеров вошли Xiaomi и Oppo.

Что интересно, ранее, по результатам другой исследовательской компании Canalys, лидером рынка была объявлена Huawei.