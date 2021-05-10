Продажи смартфонов снова начали падать из-за коронавируса

Как пишут СМИ, новая волна эпидемии в Индии привела к значительному снижению продаж смартфонов. Аналитики прогнозируют, что Xiaomi, например, должна снизить ожидания по продажам за год. Компания не продаст запланированные 240 млн смартфонов. Она может рассчитывать лишь на 190 млн штук. У Honor прогноз снизился с 50 млн до 35 млн. У остальных производителей — Oppo, Vivo , Realme, OnePlus и др. — поставки сократятся на 20% в среднем.