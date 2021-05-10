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Сегодня в 12:58
Продажи смартфонов снова начали падать из-за коронавируса
В Индии
Сейчас в Индии тяжёло обстоит ситуация с коронавирусной инфекцией: прирост заболевших всё ещё высокий, а у пациентов на фоне ослабленного иммунитета участились случаи опасной грибковой инфекции — мукормикоза. Из-за этого всего рынок смартфонов в стране просел.
Как пишут СМИ, новая волна эпидемии в Индии привела к значительному снижению продаж смартфонов. Аналитики прогнозируют, что Xiaomi, например, должна снизить ожидания по продажам за год. Компания не продаст запланированные 240 млн смартфонов. Она может рассчитывать лишь на 190 млн штук. У Honor прогноз снизился с 50 млн до 35 млн. У остальных производителей — Oppo, Vivo , Realme, OnePlus и др. — поставки сократятся на 20% в среднем.