Продажи смартфонов снова начали расти во всём мире

Статистикой поделилась компания Strategy Analytics. Согласно её данным, в штучном выражении продажи смартфонов в третьем квартале 2019 достигли 366 млн. Сообщается, что две компании смогли превзойти свои предыдущие показатели продаж — Samsung и Huawei.

Южнокорейский гигант поставил в третьем квартале 2019 года 78,2 млн смартфонов. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Huawei показала ещё более хорошие показатели: продажи устройств компании выросли на 29%, составив в штучном выражении 66,7 млн.

Эксперты считают, что причиной роста стали снижение стоимости аппаратов и интерес потребителей к моделям с большими экранами и поддержкой 5G.