Продажи смартфонов у операторов упали в два раза

Сообщается, что по итогам второго квартала выручка от продаж телефонов МТС сократилась на 47%, до 7,9 млрд рублей. И это несмотря на то, что количество салонов продаж год к году выросло на 1,5%. Президент МТС Вячеслав Николаев признал, что у сети прекратился доступ к определённому количеству товаров, и это привело к подорожанию. В частности, речь идёт о смартфонах брендов Apple и Samsung.

В Tele2 рассказали, что в их сети во втором квартале выручка от продаж смартфонов сократилась на 12%.