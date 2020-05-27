Продажи смартфонов в России сократились почти вполовину

По сравнению с мартом 2020 года в апреле продажи смартфонов в штуках сократились на 42%. Если сравнивать с апрелем 2019 года, то на 24%. Если говорить о снижении в деньгах, то по отношению к марту 2020 оно составило 50%, а по отношению к апрелю 2019 — 29%.

Эксперты говорят, что снижение продаж в деньгах связано с уменьшением средней цены смартфона, которая в апреле составила 15 250 рублей.

Кроме того, была замечена тенденция на переход покупателей в онлайн. Оно и понятно: офлайн-магазины были закрыты из-за эпидемии COVID-19.