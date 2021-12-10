Продажи смартфонов в России упали до уровня 2017 года

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчёт «Связного». В нём говорится, что впервые с 2017 года продажи смартфонов в штучном выражении снизятся — на 7%, до 29,4 млн штук.

А вот в денежном выражении рынок наоборот вырастет — на 28%, до 751,1 млрд рублей. «Связной» объясняет это ростом средней цены устройства на 38%, до 25,5 тысячи рублей.

При этом продажи айфонов, например, в натуральном выражении тоже увеличатся — на 20%, а в денежном — на 52%. Продажи же Android-смартфонов уменьшатся на 11%. Что интересно, вырастут продажи и кнопочных телефонов — на 4% больше. Такие устройства востребованы у удалённых работников и сотрудников сферы услуг.