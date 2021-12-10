Продажи смартфонов в России упали до уровня 2017 года

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Продажи смартфонов в России упали до уровня 2017 годаК тому же устройства подорожали
Аналитики выяснили, что по итогам 2021 года в России впервые с 2017 года будет продано меньше смартфонов, чем в предыдущем году. Причинами тому могут быть дефицит поставок и перенасыщение рынка в целом.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчёт «Связного». В нём говорится, что впервые с 2017 года продажи смартфонов в штучном выражении снизятся — на 7%, до 29,4 млн штук.
А вот в денежном выражении рынок наоборот вырастет — на 28%, до 751,1 млрд рублей. «Связной» объясняет это ростом средней цены устройства на 38%, до 25,5 тысячи рублей.
При этом продажи айфонов, например, в натуральном выражении тоже увеличатся — на 20%, а в денежном — на 52%. Продажи же Android-смартфонов уменьшатся на 11%. Что интересно, вырастут продажи и кнопочных телефонов — на 4% больше. Такие устройства востребованы у удалённых работников и сотрудников сферы услуг.
Источник: Коммерсант