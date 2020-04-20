Продажи смартфонов в России упали на 50% из-за коронавируса

Речь идёт о периоде с 30 марта по 5 апреля. Как пишет издание «Ведомости», за эту неделю выручка от продаж смартфонов уменьшилась примерно на 50% по сравнению с предшествующими месяцами и началом марта. Если же сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то продажи как в деньгах, так и в штуках, сократились более чем на 50%,.

Эксперты считают, что на показатели повлияло закрытие большей части магазинов электроники из-за распространения коронавирусной инфекции. Один представителей крупной розничной сети тоже рассказал, что за первые две недели апреля продажи смартфонов снизились примерно на 40% в натуральном выражении.

В других сетях утверждают, что в последнее время растут онлайн-продажи. А на некоторых компаниях закрытие точек офлайн-торговли и вовсе не отразилось.