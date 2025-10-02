Продажи смартфонов в России упали почти на четверть

Опубликовано 02 октября 2025, 19:301 мин.
Продажи смартфонов в России упали почти на четвертьХорошо или плохо
Российский рынок смартфонов пережил резкий спад: в III квартале 2025 года продажи снизились почти на 20% в штуках и на 23% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на крупных ритейлеров. Общая сумма продаж составила около 140 млрд рублей, а средний чек уменьшился до 22,5 тыс. рублей.
© Ferra.ru
Российские покупатели, пишут эксперты, стали рациональнее: вместо обновления дорогих гаджетов они выбирают более доступные смартфоны и экономят. Лидером по количеству продаж стал бренд Xiaomi (21%), за ним следуют Realme и Tecno (по 13%). В денежном выражении традиционно лидируют Apple (24%), Samsung (23%) и Xiaomi (14%).
По словам аналитиков, падение коснулось всех сегментов рынка, кроме новинок. Основные причины — сокращение кредитования и нежелание обновлять дорогие устройства. Сезон новинок в III квартале не смог компенсировать общий спад.
Эксперты отмечают, что это одно из самых сильных падений российского рынка смартфонов за последние годы.
Прогноз на конец года остаётся осторожно пессимистичным.