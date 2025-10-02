Продажи смартфонов в России упали почти на четверть

Российские покупатели, пишут эксперты, стали рациональнее: вместо обновления дорогих гаджетов они выбирают более доступные смартфоны и экономят. Лидером по количеству продаж стал бренд Xiaomi (21%), за ним следуют Realme и Tecno (по 13%). В денежном выражении традиционно лидируют Apple (24%), Samsung (23%) и Xiaomi (14%).

По словам аналитиков, падение коснулось всех сегментов рынка, кроме новинок. Основные причины — сокращение кредитования и нежелание обновлять дорогие устройства. Сезон новинок в III квартале не смог компенсировать общий спад.

Эксперты отмечают, что это одно из самых сильных падений российского рынка смартфонов за последние годы.

Прогноз на конец года остаётся осторожно пессимистичным.