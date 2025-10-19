В то же время компания увеличивает выпуск iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max на два миллиона единиц — общий прогноз по серии вырос с 88 до 94 миллионов устройств к началу 2026 года.

Хотя iPhone Air быстро раскупили в Китае, в западных странах интерес оказался скромнее. Аналитики считают, что цена и характеристики «ограничили популярность модели».

Эксперты отмечают, что сокращение выпуска — это скорее «стратегическая корректировка», чем «провал» в глазах компании.