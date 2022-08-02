Продажи упали у всех смартфонов, кроме Apple и Samsung. Почему?

Так, продажи Xiaomi во втором квартале года упали на 25,5%, OPPO — на 24,6%, Vivo — на 21,8%. Спад аналитики объясняют финансовым кризисом, ковидными ограничениями на китайском рынке. Только одна компания — Honor — показала рост 125%. Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что это вызвано агрессивными ценами. Нередко стоимость смартфонов Honor даже ниже, чем у Xiaomi и Realme. Также действует эффект новизны, относительно низкая база и тёплые чувства жителей Китая к «правопреемнику» мобильного подразделения Huawei.

Что касается стабильности Apple и Samsung, то дело, по мнению Харитонова, не только в приверженности проверенным брендам. У Apple широко представлен бренда на самым разных рынках, а у Samsung работают сразу два фактора.