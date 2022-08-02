Продажи упали у всех смартфонов, кроме Apple и Samsung. Почему?В России дела неплохо идут ещё и у китайцев
Так, продажи Xiaomi во втором квартале года упали на 25,5%, OPPO — на 24,6%, Vivo — на 21,8%. Спад аналитики объясняют финансовым кризисом, ковидными ограничениями на китайском рынке. Только одна компания — Honor — показала рост 125%. Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов считает, что это вызвано агрессивными ценами. Нередко стоимость смартфонов Honor даже ниже, чем у Xiaomi и Realme. Также действует эффект новизны, относительно низкая база и тёплые чувства жителей Китая к «правопреемнику» мобильного подразделения Huawei.
Что касается стабильности Apple и Samsung, то дело, по мнению Харитонова, не только в приверженности проверенным брендам. У Apple широко представлен бренда на самым разных рынках, а у Samsung работают сразу два фактора.
Рост рыночной доли Samsung кроется в удачной доступной новой линейке смартфонов Galaxy A, особенно возросло качество камер в младших моделях (A23, A33 и др.). Это в свою очередь стало возможным, потому что у Samsung сосредоточены в руках «средства производства» (выпуск дисплеев, процессоров, модемов и т.д.)
На российском же рынке смартфонов долю Apple и Samsung после их ухода активно отвоёвывают китайские производители — главным образом Realme и Tecno..