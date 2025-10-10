Продажи Xiaomi 17 превзошли ожидания

Серия Xiaomi 17 была представлена в сентябре, всего через две недели после выхода iPhone 17. По словам президента подразделения смартфонов Лу Вэйбина, спрос оказался настолько высоким, что в магазинах возник дефицит. Уже через неделю после старта продаж было реализовано более миллиона смартфонов, что значительно превзошло показатели предыдущей линейки.

На презентации Лэй Цзюнь отметил, что новая серия превосходит iPhone 17 по ряду характеристик — в частности, по тонкости корпуса и новой системе камер, созданной совместно с немецкой Leica.

Руководители компании также отметили успешную маркетинговую кампанию, которая «помогла укрепить позиции бренда в сегменте смартфонов стоимостью свыше 600 долларов».