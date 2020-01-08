Продолжение Samsung Galaxy Fold разочарует производительностью

Источник утверждает, что смартфон будет оснащён процессором 2018 года Snapdragon 855 вместо ожидаемого Snapdragon 865. Ресурс GSMArena предположил, что это могло произойти и-за того, что устройство уже долго находится в разработке. Вероятно, она началась ещё до того, как был выпущен Snapdragon 865. Кроме того, этот процессор не имеет встроенного модема, что тоже могло стать причиной выбора старой модели.

Также источник рассказал, что Galaxy Fold 2 будет оснащён селфи-камерой на 10 Мп. Помимо этого известно, что новинка получит сверхбыструю зарядку.