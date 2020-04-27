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Продолжительность работы флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro сравнили при разных настройках экрана
При 60 Гц и 90 Гц
Продолжительность работы флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro сравнили при разных настройках экрана. Эксперты меняли частоту обновления и тестировали устройство.
Проверку устроили авторы ресурса PhoneArena. Начали они с теста на просмотр веб-страниц. В первый раз Xiaomi Mi 10 Pro был настроен на частоту обновления экрана 60 Гц, а во второй — на 90 Гц.
Как и ожидалось, более высокая частота обновления экрана срезала время работы смартфона. В 60-Гц режиме он проработал 14 часов и 12 минут, а в 90-ГЦ — 12 часов и 31 минуту. Но это неплохой результат. Даже с высокой частотой обновления Xiaomi Mi 10 Pro обошёл своих конкурентов. По крайней мере по версии теста PhoneArena.
PhoneArena
Затем смартфон проверили в просмотре видео на YouTube. В таком режиме он продержался 11 часов 30 минут. В конце концов телефон протестировали и в играх. В 60-Гц режиме он показал 10 часов.