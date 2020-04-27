Продолжительность работы флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro сравнили при разных настройках экрана

Проверку устроили авторы ресурса PhoneArena. Начали они с теста на просмотр веб-страниц. В первый раз Xiaomi Mi 10 Pro был настроен на частоту обновления экрана 60 Гц, а во второй — на 90 Гц.

Как и ожидалось, более высокая частота обновления экрана срезала время работы смартфона. В 60-Гц режиме он проработал 14 часов и 12 минут, а в 90-ГЦ — 12 часов и 31 минуту. Но это неплохой результат. Даже с высокой частотой обновления Xiaomi Mi 10 Pro обошёл своих конкурентов. По крайней мере по версии теста PhoneArena.