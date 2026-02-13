Профессиональный фотограф снял фото на HONOR Magic 8 Pro в стиле «Уэнсдэй» и Cyberpunk 2077

Кроме того, смартфон оснащен крупными сенсорами основной и телефотокамеры, которые собирают больше света. За обработку изображений отвечают алгоритмы ИИ: они анализируют сцену, настраивают параметры съемки и улучшают цвета.

Еще одна полезная функция для творчества — AI-цвет. Она позволяет перенести цветовую гамму с любой фотографии или кадра из фильма на ваш снимок. Достаточно выбрать понравившуюся картинку, и нейросеть сделает остальное.

Зотов признался, что раньше считал: мобильная фотография закрывает потребности 85% пользователей. Теперь он уверен — все 95%.