Профессиональный фотограф снял фото на HONOR Magic 8 Pro в стиле «Уэнсдэй» и Cyberpunk 2077

Профессиональный фотограф снял фото на HONOR Magic 8 Pro в стиле «Уэнсдэй» и Cyberpunk 2077И прокомментировал удобство съёмки на смартфон
© Олег Зотов
Фотограф вдохновлялся образами из сериала «Уэнсдэй» и игры Cyberpunk 2077. В затемненном зале модели было практически не разглядеть: черное платье, темный макияж, расстояние больше трех метров, а единственный источник света — слабая свеча. Камера смартфона, однако, справилась.
HONOR опять сделал магию и это, прежде всего, ночная съемка. Самый шок был при работе с моделью в огромном зале (Императорский яхт-клуб на Красном Октябре) при освещении одной свечкой, да еще и на расстоянии более 3 метров от модели. Свечу едва заметно дополняло слабое уличное освещение из окон, но все равно это — условия освещенности, которые раньше нельзя было представить возможными для смартфонов с их крошечной оптикой и сенсорами. Различить невооруженным глазом что-либо в самом зале было практически невозможно.
Секрет — в улучшенной оптической стабилизации. Она компенсирует дрожание рук и позволяет снимать с выдержкой до двух секунд без смазывания. Этого времени хватает, чтобы матрица уловила достаточно света даже в кромешной тьме.
Кроме того, смартфон оснащен крупными сенсорами основной и телефотокамеры, которые собирают больше света. За обработку изображений отвечают алгоритмы ИИ: они анализируют сцену, настраивают параметры съемки и улучшают цвета.
Еще одна полезная функция для творчества — AI-цвет. Она позволяет перенести цветовую гамму с любой фотографии или кадра из фильма на ваш снимок. Достаточно выбрать понравившуюся картинку, и нейросеть сделает остальное.
Зотов признался, что раньше считал: мобильная фотография закрывает потребности 85% пользователей. Теперь он уверен — все 95%.