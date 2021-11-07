Профессиональный фотограф раскрыл потенциал камеры флагманского Sony Xperia Pro-I

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Профессиональный фотограф раскрыл потенциал камеры флагманского Sony Xperia Pro-IЭто, скорее, инструмент для специалистов
Недавно Sony представила необычный смартфон Xperia Pro-I. Его камера представлена оптикой ZEISS и мощным датчиком изображения как в компактных фотокамерах Sony. Компания продолжает демонстрировать возможности устройства.
Sony попросила фотографа Такаши Намики (Takashi Namiki) показать большинство основных функций Xperia Pro-I и сопроводить это высококачественными образцами снимков.
Напомним, основной особенностью Xperia Pro-I является гигантская 1-дюймовая 20-мегапиксельная основная камера с системой двойной диафрагмы (f/2.0 and f/4.0), пикселем размера 2,4 микрометра, высоким динамическим диапазоном и возможностью отслеживать объекты в реальном времени.
Примеры фотографий можно посмотреть на видео ниже:
А вот видеовозможности Xperia Pro-I демонстрирует ролик ниже. Качество действительно впечатляет: