Профессиональный фотограф раскрыл потенциал камеры флагманского Sony Xperia Pro-I

Sony попросила фотографа Такаши Намики (Takashi Namiki) показать большинство основных функций Xperia Pro-I и сопроводить это высококачественными образцами снимков.

Напомним, основной особенностью Xperia Pro-I является гигантская 1-дюймовая 20-мегапиксельная основная камера с системой двойной диафрагмы (f/2.0 and f/4.0), пикселем размера 2,4 микрометра, высоким динамическим диапазоном и возможностью отслеживать объекты в реальном времени.

Примеры фотографий можно посмотреть на видео ниже: