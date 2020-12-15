Профессиональный фотограф раскрыл потенциал камеры смартфона Xiaomi Mi 10T Pro

Так называемый лукбук вкусовых образов состоит из различных фотографий, для которых Саченти изучил технические возможности камеры устройства. В частности, фотограф использовал шесть автономных режимов с длинной выдержкой. Кроме того, применялись светофильтры Mi 10Т Pro.

«Я старался подбирать фактурные и динамичные фоны и обыгрывать их светом, используя фильтры Mi 10T Pro, чтобы создать яркую ассоциацию с вкусовыми ощущениями и настроением», — рассказал фотограф.

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