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Профессиональный фотограф раскрыл потенциал камеры смартфона Xiaomi Mi 10T Pro
Использовал встроенные режимы
Китайская компания Xiaomi вместе с российской розничной сетью SimpleWine создала арт-проект, в который вошли снимки профессионального американского фотографа Тима Саченти на смартфон Mi 10T Pro.
Так называемый лукбук вкусовых образов состоит из различных фотографий, для которых Саченти изучил технические возможности камеры устройства. В частности, фотограф использовал шесть автономных режимов с длинной выдержкой. Кроме того, применялись светофильтры Mi 10Т Pro.
«Я старался подбирать фактурные и динамичные фоны и обыгрывать их светом, используя фильтры Mi 10T Pro, чтобы создать яркую ассоциацию с вкусовыми ощущениями и настроением», — рассказал фотограф.
Ниже можно посмотреть все снимки:
Помимо арт-проекта Xiaomi и SimpleWine предлагают специальные скидки и акции в период с 15 декабря 2020 года до 15 января 2021 года. Подробности о проекте тут.