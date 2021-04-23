Программа Samsung по переработке старых смартфонов собрала меньше тысячной доли проданных гаджетов

Это стало ясно из отчёта компании. В нём приводятся результаты программы по состоянию на 2019 год. За период с 2015 по 2019 годы Samsung собрала только 38 тысяч старых гаджетов. Учитывая общее число устройств Galaxy, находящихся в обороте в феврале 2019 года — 2 млрд — на переработку сдали лишь 0,0019%.

Это, конечно, ничтожное количество по глобальным меркам. Конечно, немногие из девайсов 2019 года всё ещё используются потребителями, но рано или поздно и их отправят на свалку.