Производитель Android-флагманов выпустит защищенный и дешевый смартфон Nubia S2

Nubia S2 оснащён 6,7-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением FHD+ (2400×1080 пикселей). За производительность отвечает процессор UNISOC T8100 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, расширяемой картой microSD до 1 ТБ. Смартфон работает в сетях 5G и поддерживает eSIM.

Аккумулятор ёмкостью 5100 мА·ч. Толщина корпуса составляет всего 8 мм. Nubia S2 получил повышенную прочность по стандарту MIL-STD-810H и защиту от воды и пыли по сертификатам IP65, IP68 и IP69.

Смартфон оснащён двойной камерой: основной модуль на 50 МП и ультраширокий на 5 МП. Также есть NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 5, 3,5 мм аудиоразъём, сканер отпечатка пальца, распознавание лица и GPS.

Точная цена пока не объявлена.