Производитель чехлов раскрыл дизайн Xiaomi 12 Pro раньше времени

Теперь же, благодаря одному из производителей чехлов, мы знаем, что как минимум Pro-версия устройства и вправду будет похожа на тот макет, что на днях стал достоянием общественности.

Всё дело в том, что он опубликовал ряд своих рекламных изображений, на которых мы можем видеть Xiaomi 12 Pro в том самом дизайне, что утекал накануне. Так, телефон, по всей видимости, и вправду получит тройную камеру, при этом главный модуль будет акцентирован.