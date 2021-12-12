Производитель чехлов раскрыл дизайн Xiaomi 12 Pro раньше времени

Телефоны
Сегодня в 09:35
1 мин.
Производитель чехлов раскрыл дизайн Xiaomi 12 Pro раньше времениВыглядит как минимум интересно
Накануне в сеть слили фотографию, на которой изображены макеты всех основных моделей линейки Xiaomi 12 — Xiaomi 12, 12 Pro и 12 Ultra.
Теперь же, благодаря одному из производителей чехлов, мы знаем, что как минимум Pro-версия устройства и вправду будет похожа на тот макет, что на днях стал достоянием общественности.
Всё дело в том, что он опубликовал ряд своих рекламных изображений, на которых мы можем видеть Xiaomi 12 Pro в том самом дизайне, что утекал накануне. Так, телефон, по всей видимости, и вправду получит тройную камеру, при этом главный модуль будет акцентирован.
Напомним, что прежние «сливы» приписывают аппарату чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы, дисплей AMOLED E5 от Samsung и переменную частоту обновления до 120 Гц.
Анонс смартфона, как и всей линейки, ожидается 28 декабря 2021 года. Тогда же от Xiaomi ждут и демонстрацию новенькой MIUI 13.
Источник: GSMArena