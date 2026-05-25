Опубликовано 25 мая 2026, 14:09
Производитель чехлов раскрыл внешний вид Samsung Galaxy S26 FE

Выход ждут в октябре
Samsung Galaxy S26 FE существует. СМИ пишут, что устройство представят в октябре. Так, недавно в Сети появились первые рендеры телефона в чехле.
© SammyGuru

Судя по рендерам, Galaxy S26 FE будет выглядеть очень похоже на базовый Galaxy S26. У смартфона плоские боковые грани, экран с отверстием под фронтальную камеру, сзади — выступающий блок с тремя объективами. Вспышка находится сбоку.

Экран, скорее всего, будет матрица Dynamic AMOLED 2X. Рамки вокруг дисплея такие же тонкие, как у S25 FE, “местами даже уже”, пишут СМИ. Кнопки регулировки громкости и включения находятся справа. На некоторых изображениях заметно магнитное кольцо для зарядки.

Galaxy S26 FE, похоже, выйдет в четырёх цветах: фиолетовом, чёрном, сером и белом.

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
