Производитель чехлов рассекретил необычный дизайн грядущего смартфона Xiaomi Mi 11 Pro

Ранее Xiaomi заявила, что первыми смартфонами на новейшем процессоре Snapdragon 888 станут представители линейки Mi 11. Как обычно, ожидается две модели в серии — Mi 11 и Mi 11 Pro. Старшая версия засветилась на плакате с чехлами.

Конечно, они скрывают заднюю панель смартфона, но можно увидеть устройство блока камеры. Оно довольно непривычное. Из фото ясно, что камера будет состоять из четырёх датчиков изображения и вспышки. Все они будут расположены в прямоугольном блоке, развёрнутом горизонтально. Также плакат даёт понять, что в смартфоне будет использоваться перископный модуль (квадратный).