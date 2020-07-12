Производитель чипов попросил США не мешать ему сотрудничать с Huawei

Новые санкции отрезают доступ Huawei к своего важнейшему партнёру TSMC. Последний использует оборудование с американскими технологиями для производства большинства SoC Huawei. TSMC, как сообщают источники, тоже не хочет терять такого крупного партнёра. Заказы Huawei обеспечивают 15% выручки TSMC.

СМИ сообщили, что TSMC направила в США письмо с просьбой не препятствовать сохранению сотрудничества с Huawei. Журналисты предположили, что получателем письма стало Министерство торговли США. Что интересно, тайваньский производитель пока информацию не прокомментировал.