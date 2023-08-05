Производитель электромобилей выпустит собственный смартфон

Недавно компания NIO получила лицензию на доступ в Интернет в Китае, что стало последним важным шагом, необходимым для продажи NIO Phone в этой стране. Смартфон на базе Android с поддержкой 5G и возможностью установки двух SIM-карт должен появиться уже в этом году.

Выход NIO на рынок смартфонов произошел после рекордных продаж 20 462 электромобилей в июле, продемонстрировавших значительный рост на 103,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Компания NIO ожидает, что в ближайшие месяцы продажи продолжат расти.