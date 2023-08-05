Производитель электромобилей выпустит собственный смартфон

Производитель электромобилей выпустит собственный смартфонПодробностей не так и много
Компания NIO, создающая электромобили, готовится к выходу на рынок смартфонов со своим первым устройством - NIO Phone, выпуск которого намечен на третий квартал 2023 года. В прошлом году генеральный директор NIO Уильям Ли признал, что компания изучает возможность разработки собственных мобильных телефонов, стремясь повысить удобство пользования автомобилем.
Недавно компания NIO получила лицензию на доступ в Интернет в Китае, что стало последним важным шагом, необходимым для продажи NIO Phone в этой стране. Смартфон на базе Android с поддержкой 5G и возможностью установки двух SIM-карт должен появиться уже в этом году.
Выход NIO на рынок смартфонов произошел после рекордных продаж 20 462 электромобилей в июле, продемонстрировавших значительный рост на 103,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Компания NIO ожидает, что в ближайшие месяцы продажи продолжат расти.