Производитель фотоаппаратов запатентовал складной смартфон

Телефоны
Сегодня в 14:59
1 мин.
Производитель фотоаппаратов запатентовал складной смартфонИ он похож на Galaxy Fold
Японская компания Fujifilm уже много десятилетий производит цифровые камеры. В последнее время популярность камера стала падать из-за фотовозможностей смартфонов. Судя по всему, Fujifilm пытается трансформироваться и приспособиться к новым условиям. Компания запатентовала складной смартфон.
Кратко о патенте рассказывает издание LetsGoDigital. В патентной документации есть 47 изображений со складным смартфоном, оснащённым большим экраном. Экран этот складывается вовнутрь, а на передней панели у него есть ещё один дисплей. По дизайну устройство очень похоже на смартфоны Galaxy Z Fold от Samsung.
Кроме того, запатентованный смартфон Fujifilm, как и Samsung Galaxy Z Fold 3, может управляться стилусом. В LetsGoDigital создали рендеры вероятного устройства.
Примечательно, что в описании смартфона ничего не говорится о камерах. Хотя от устройства Fujifilm можно было бы ожидать хорошую фотосистему.