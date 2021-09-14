Производитель фотоаппаратов запатентовал складной смартфон

Кратко о патенте рассказывает издание LetsGoDigital. В патентной документации есть 47 изображений со складным смартфоном, оснащённым большим экраном. Экран этот складывается вовнутрь, а на передней панели у него есть ещё один дисплей. По дизайну устройство очень похоже на смартфоны Galaxy Z Fold от Samsung.

Кроме того, запатентованный смартфон Fujifilm, как и Samsung Galaxy Z Fold 3, может управляться стилусом. В LetsGoDigital создали рендеры вероятного устройства.