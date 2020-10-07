Производитель мобильных процессоров Qualcomm выпустит собственный игровой смартфон

По информации источников, ASUS работает над дизайном продукта и разработкой аппаратного обеспечения. Qualcomm со своей стороны тоже будет работать над промышленным дизайном, а ещё оптимизирует процессор Snapdragon 875 под будущее устройство.

Чтобы сократить расходы, компании договорились совместно использовать некоторые компоненты. То есть первый смартфон Qualcomm может иметь что-то общее с грядущим ASUS ROG Phone.

ASUS и Qualcomm рассчитывают выпустить около миллиона штук новых смартфонов за год. Половина из них будет выпускаться под брендом Qualcomm, а другая половина — под брендом ASUS ROG.