Производитель «неубиваемых» телефонов для Motorola прекратил работу

Bullitt специализировалась на производстве прочных смартфонов, рассчитанных на эксплуатацию в суровых условиях. Продукция компании славилась надежным качеством сборки и длительным временем автономной работы. Самыми популярными моделями компании были Land Rover Explore и Motorola Defy.

В последние годы Bullitt столкнулась с растущей конкуренцией со стороны крупных производителей смартфонов, таких как Apple и Samsung, которые также улучшили прочность своих устройств. Финансовые трудности заставили компанию сосредоточиться на проектах спутниковой связи.

Закрытие Bullitt Group, вероятно, сократит количество вариантов, доступных потребителям, ищущим прочные смартфоны. Линейка прочных смартфонов Motorola, которая производилась исключительно Bullitt, может пострадать от краха компании. Samsung и Nokia остаются единственными крупными брендами, предлагающими смартфоны с повышенной прочностью, хотя небольшие нишевые компании, такие как Doogee и Ulefone, также выпускают подобные устройства, отмечает The Verge.