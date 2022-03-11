Производитель процессоров для смартфонов Qualcomm Snapdragon запретил россиянам заходить на свой сайт

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Пока Qualcomm официально не объявляла об ограничениях в отношении России. Ранее тайваньский производитель полупроводников TSMC приостановил поставки в страну из-за действий российских властей на Украине.

Qualcomm производит процессоры Snapdragon, которые установлены во многих смартфонах, в том числе китайских брендов. Это не только флагманские чипсеты, но и те, что устанавливаются в среднебюджетные смартфоны.

Ранее Apple тоже прекратила поставки в Россию.