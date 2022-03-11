Производитель процессоров для смартфонов Qualcomm Snapdragon запретил россиянам заходить на свой сайт

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Вчера в 23:47
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Производитель процессоров для смартфонов Qualcomm Snapdragon запретил россиянам заходить на свой сайтЧто дальше?
Пользователи заметили, что производитель процессоров для смартфонов Qualcomm не позволяет россиянам заходить на свой сайт.
При попытке зайти на сайт qualcomm.com отображается сообщение «Владелец этого веб-сайта запретил стране или региону, в котором находится ваш IP-адрес (RU), доступ к этому веб-сайту» (на момент публикации новости). С включённым VPN, ожидаемо, сайт доступен.
Пока Qualcomm официально не объявляла об ограничениях в отношении России. Ранее тайваньский производитель полупроводников TSMC приостановил поставки в страну из-за действий российских властей на Украине.
Qualcomm производит процессоры Snapdragon, которые установлены во многих смартфонах, в том числе китайских брендов. Это не только флагманские чипсеты, но и те, что устанавливаются в среднебюджетные смартфоны.
Ранее Apple тоже прекратила поставки в Россию.
Источник: Qualcomm