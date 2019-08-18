Производитель смартфонов Nokia продлил гарантию на год

Компания HMD Global объявила о продлении гарантийного срока для её смартфонов Nokia первого поколения на ещё один дополнительный год.

В 2017 году финская HMD выпустила первую линейку смартфонов Nokia, после того, как лицензия на бренд перешла в её руки. В этот год дебютировали смартфоны Nokia 6, Nokia 5, Nokia 3 и флагманский Nokia 8.

Эти смартфоны получили два крупных обновления Android и регулярные обновления безопасности, как HMD и обещала. А теперь HMD продлила гарантию на ещё один год и пообещала продолжить выпускать квартальные обновления для них.

Начиная со следующего месяца Nokia 3 будет получать квартальные обновления вплоть до сентября 2020 года, а Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8 — с октября 2019 до октября 2020 года.

При этом Nokia 2 прекратит получать обновления в ноябре 2029 года.