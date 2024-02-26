Производитель смартфонов Nokia выпустит розовую раскладушку куклы Барби

HMD, который в последние годы производит смартфоны Nokia, объявил на MWC 2024 о партнерстве с Mattel для выпуска официального раскладного телефона Барби летом этого года.

Он будет розовым. Конечно же с ноткой «блеска».Эстетически он звучит очень похоже на оригинальный ярко-розовый Motorola Razr начала двухтысячных.

Это будет кнопочный телефон, а не смартфон, и HMD рекламирует его как аксессуар, ориентированный на «стиль, ностальгию и необходимый цифровой детокс».

Пока производитель Nokia не раскрыл много дополнительной информации о нем, такой как цена или реальные фотографии, но компания говорит, что планирует представить раскладной телефон Барби на MWC, так что мы, вероятно, увидим больше информации об этом в течение недели.