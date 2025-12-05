Производитель смартфонов Nothing привлечет $5 млн от фанатов бренда

Ранее Nothing уже проводила два подобных раунда и привлекла $8 млн от более чем 8 000 участников. Первый сбор состоялся в 2021 году и был рассчитан на $1,5 млн. Представители компании отмечают, что цель инициативы — не столько привлечение капитала, сколько “возможность дать фанатам шанс стать инвесторами, пока компания остаётся частной”.

У сообщества есть ротационное место в совете директоров, но неясно, какие дополнительные привилегии получают инвесторы в таких раундах.

В сентябре Nothing привлекла $200 млн в ходе Series C от крупных фондов, включая Tiger Global, GV и EQT. Всего компания собрала около $450 млн инвестиций. По её словам, она уже преодолела отметку в $1 млрд совокупной выручки, увеличив её на 150% по сравнению с прошлым годом.

Генеральный директор Карл Пей заявил, что Nothing хочет быть готовой к IPO через три года, хотя сроки будут зависеть от рыночной ситуации.