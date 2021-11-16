Производитель тостеров представил компактный смартфон

Генеральный директор Balmuda отметил, что, по его мнению, смартфоны в последние годы стали слишком громоздкими, поэтому Balmuda Phone хотели сделать компактным и элегантным. Устройство получило 4,9-дюймовый дисплей разрешением 1080p — примерно как у iPhone SE. Толщина смартфона составляет 13,7 мм.

В правом верхнем углу на задней панели находится одна камера с 48-мегапиксельным датчиком. Также там располагается сканер отпечатков пальцев. 8-мегапиксельная селфи-камера размещена в вырезе в правом верхнем углу экрана.

Balmuda Phone работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 765, оснащён аккумулятором ёмкостью 2500 мАч. Устройство можно купить только в Японии. Стоит оно около $920!