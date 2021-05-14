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Вчера в 17:56
Производитель тостеров решил выпустить Android-смартфон
Хочет создать уникальный продукт
Компания-производитель тостеров Balmuda решила зайти на рынок смартфонов. У компании нет собственных производственных мощностей, но она ожидает, что её партнер Kyocera начнет выпуск мобильных телефонов к ноябрю 2021 года.
Balmuda хочет сама разработать смартфон. Он будет поддерживать работу в сетях 5G. Модель будет эксклюзивно предлагаться SoftBank.
В Balmuda отметили, что сегодня смартфоны кажутся одинаковыми, и у потребителей выбор небольшой. Поэтому компания хочет предложить уникальный продукт. Пока неясно, какие именно характеристики будут у телефона. Производитель лишь отмечает, что устройство будет удобно для повседневного использования. Ценовой сегмент будущего продукта тоже неизвестен.
За первый год продажи смартфонов Balmuda надеется заработать $24,6 млн.