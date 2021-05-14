Производитель тостеров решил выпустить Android-смартфон

Balmuda хочет сама разработать смартфон. Он будет поддерживать работу в сетях 5G. Модель будет эксклюзивно предлагаться SoftBank.

В Balmuda отметили, что сегодня смартфоны кажутся одинаковыми, и у потребителей выбор небольшой. Поэтому компания хочет предложить уникальный продукт. Пока неясно, какие именно характеристики будут у телефона. Производитель лишь отмечает, что устройство будет удобно для повседневного использования. Ценовой сегмент будущего продукта тоже неизвестен.

За первый год продажи смартфонов Balmuda надеется заработать $24,6 млн.