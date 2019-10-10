Производителей обяжут устанавливать родительский контроль на Android-смартфоны

По информации разработчиков из сообщества XDA Developers, в будущем Google может заставить производителей Android-смартфонов создавать свои решения по родительскому контролю и ограничению времени использования устройства. В целом, компании смогут и просто загружать уже готовый инструмент Digital Wellbeing.

Однако, если производители решат разрабатывать свои решения, то им придётся соблюдать определённые требования. Например, размещать информационную панель о времени работы экрана гаджета, а также прописывать систему уведомлений.