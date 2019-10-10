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Производителей обяжут устанавливать родительский контроль на Android-смартфоны
Всё из-за беспокойства о негативном влиянии устройств на детей
Общественность всё больше и больше беспокоится о том, что дети проводят много времени со смартфонами. По этой причине Google, например, разработала свои инструменты для родительского контроля. И, похоже, в будущем IT-гигант обяжет производителей смартфонов предустанавливать данную опцию.
По информации разработчиков из сообщества XDA Developers, в будущем Google может заставить производителей Android-смартфонов создавать свои решения по родительскому контролю и ограничению времени использования устройства. В целом, компании смогут и просто загружать уже готовый инструмент Digital Wellbeing.
Однако, если производители решат разрабатывать свои решения, то им придётся соблюдать определённые требования. Например, размещать информационную панель о времени работы экрана гаджета, а также прописывать систему уведомлений.
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