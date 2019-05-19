Производители смартфонов начали завышать цены на переходники для проводных наушников

Например, у недавно презентованного флагмана OnePlus 7 Pro и его младшей модели 3,5-миллиметрового разъёма для наушников нет. Слушать музыку через проводные наушники можно только через переходник, один конец которого вставляется в стандартный разъём Type-C. Адаптер в комплекте с устройством не поставляется.

Раньше такой переходник от OnePlus стоил $8 (около 520 рублей). Теперь же компания повысила цены, и купить его в США можно за $13 (почти 842 рубля). Стоит отметить, что покупка стороннего адаптера — рисковое дело, так как он может не подойти под модели OnePlus.