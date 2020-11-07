Производительность новейших флагманских Android-смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung сравнили

Пока на рынке официально представлен только Kirin 9000 от Huawei. Snapdragon 875 и Exynos 2100, впрочем, покажут уже скоро. Надо понимать, что в тестах участвовали инженерные образцы двух последних процессоров.

Итак в многопоточном тесте Kirin 9000 получил 3653 балла, Snapdragon 875 — 3512, а Exynos 2100 — 3107. То есть процессор Huawei оказался лидером. В одноядерном тесте у Kirin 9000 — 1001 балл, у Snapdragon 875 — 1105, а Exynos 2100 — 1040. Тут мы видим, как лидирует платформа Qualcomm. Она, кстати, была протестирована в смартфоне Xiaomi.